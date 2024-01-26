«Манчестер Юнайтед» не подпишет форварда — известна причина

«Манчестер Юнайтед» не станет приобретать нового центрального нападающего. Об этом рассказал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Я рассматривал различные варианты, но мы не можем выходить за рамки финансового фэйр-плей. Конечно, Рэшфорд может играть на позиции нападающего, но у нас есть другие и альтернативы», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По итогам 21 тура «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 32 очка.

28 января команда тен Хага сыграет на выезде против «Ньюпорта» в рамках 1/16 финала Кубка Англии, начало встречи — в 19:30 по мск.