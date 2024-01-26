Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не подпишет форварда — известна причина

26 Января 2024 • 17:40 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

«Манчестер Юнайтед» не станет приобретать нового центрального нападающего. Об этом рассказал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Я рассматривал различные варианты, но мы не можем выходить за рамки финансового фэйр-плей. Конечно, Рэшфорд может играть на позиции нападающего, но у нас есть другие и альтернативы», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По итогам 21 тура «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 32 очка.

28 января команда тен Хага сыграет на выезде против «Ньюпорта» в рамках 1/16 финала Кубка Англии, начало встречи — в 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Января
02:11
Гвардиола – об уходе Беррады в «Манчестер Юнайтед»: «Клуб должен найти способ его заменить»
25 Января
22:41
Защитник «Ювентуса» стал целью «Манчестер Юнайтед»
21:41
Клуб АПЛ приостановил переговоры с «Челси» по трансферу Брои 1
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
24 Января
16:37
Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
16:16
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
15:43
Марсьяль выбыл из строя на 10 недель
15:03
«Манчестер Юнайтед» не исключает трансферы до конца января
12:46
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
23 Января
20:45
«Аль-Наср» готов подписать сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед»
18:29
​Стало известно, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не нравится в тен Хаге 1
11:56
«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения
22 Января
16:57
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:49
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
16:01
Трансфер нападающего «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» могут отложить до лета
15:51
«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 117 миллионов евро от продажи двух игроков в Саудовскую Аравию 1
15:40
Каземиро – самый желанный игрок для клубов из Саудовской Аравии
12:54
Бербатов объяснил, почему Санчо не заиграл в «Манчестер Юнайтед»
21 Января
12:04
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
03:08
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
01:05
Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку
00:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» 1
20 Января
23:39
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
15:54
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
12:36
«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу
02:15
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
18 Января
23:26
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
18:36 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ливерпуля» признался, что его удивило решение Клоппа покинуть клуб
18:29 · Англия. Премьер-лига
​«Будет сложно»: Энди Коул оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке
18:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я испытал облегчение»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я понял, что мои ресурсы не безграничны»
18:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: «Я считаю, что поступил правильно»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Футболисты «Ливерпуля» шокированы решением Клоппа
17:51 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо: Я сосредоточен на «Байере»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби — об уходе Клоппа: «Мне очень грустно, потому что АПЛ теряет одного из лучших тренеров мира»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Я не хочу ждать, пока стану слишком старым, чтобы вести нормальную жизнь»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не подпишет форварда — известна причина
17:33 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби отреагировал на слухи о «Ливерпуле»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​«Конец эпохи»: Тен Хаг высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
17:08 · Англия. Премьер-лига
Вратарь мадридского «Атлетико» перебрался в клуб АПЛ официально
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Тухель отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
16:38 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо ответил, готов ли заменить Клоппа в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем