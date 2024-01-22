Каземиро – самый желанный игрок для клубов из Саудовской Аравии

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро является самым желанным игроком для клубов из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Низара Кинселлы, манкунианцы будут готовы продать бразильца в этом месяце по правильной цене.

31-летний Каземиро пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы. Только в последнем туре Английской премьер-лиги бразилец вернулся в состав, но остался неиспользованной заменой в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» более 70 миллионов евро за Каземиро.