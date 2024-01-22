«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили

«Манчестер Юнайтед» получил предложение от миланского «Интера». «Нерадзурри» предлагали устроить обмен правыми защитниками: команда Симоне Индзаги была готова отпустить Дензела Дюмфриса на «Олд Траффорд» в обмен на Аарона Уан-Биссаку.

По информации от журналиста Чарли Уайетта, «Манчестер Юнайтед» отказался меняться с «Интером» защитниками. Дюмфрис ранее был интересен главному тренеру Эрику тен Хагу, но сейчас манкунианцев не интересуют услуги нидерландца.

У Дюмфриса через полтора года истекает контракт с «Интером». Миланский клуб с большой долей вероятности продаст защитника летом.