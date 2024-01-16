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«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами

16 Января 2024 • 16:12 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
30.01 22:45

«Эвертон» в обозримом будущем может быть вынужден продать своего центрального защитника Джерреда Брентуэйта из-за проблем с финансовым фэйр-плей. По информации от Talksport, «Манчестер Юнайтед» готов воспользоваться ситуацией.

Напомним, «Эвертон» в этом сезоне лишили 10 очков из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Ситуация в команде не улучшается, поэтому продажа 21-летнего Брентуэйта может стать вынужденной мерой.

Изначально ходили слухи, что «Эвертон» будет требовать за Джерреда свыше 100 миллионов евро, но вполне вероятно, что клуб всё же пойдёт на уступки и сделает скидку.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джерред Брентуэйт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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