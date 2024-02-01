Тен Хаг рассказал, почему Рэшфорда не наказали так же строго, как Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о проблемах игроков с дисциплиной.

На прошлой неделе Маркус Рэшфорд был замечен в ночном клубе, после чего пропустил тренировку из-за болезни. Недавно клуб выпустил официальное заявление по данной ситуации.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили у тен Хага, почему к Рэшфорду не были применены такие же суровые санкции, как ранее к Джедону Санчо, который, напомним, был отстранён от тренировок и матчей из-за критики тренера в социальных сетях.

«Мы всегда можем разобраться во всём внутри команды. Джедон решил вынести всё на публику», – приводит ответ наставника «Юнайтед» инсайдер Фабрицио Романо.