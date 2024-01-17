«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки

«Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» достигли договорённости по аренде левого защитника Альваро Фернандеса.

Как сообщается в эксклюзивном отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» арендует 20-летнего игрока с возможностью выкупа за 6 млн евро, при этом покупка станет обязательной, если испанец выйдет в стартовом составе хотя бы в 50% матчей в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» сможет рассчитывать на первоочерёдное право обратного трансфера Фернандеса в будущем, также «красные дьяволы» получат процент от потенциальной перепродажи футболиста, если тот перейдёт в другой клуб.

В первой половине текущего сезона Альваро Фернандес выступал в аренде за «Гранаду».