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В «Манчестер Юнайтед» считают образ жизни Рэшфорда причиной его неудачной игры слухи

30 Января 2024 • 02:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
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01.02 23:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вновь угодил в неприятную ситуацию.

Напомним, что 26-летний футболист на днях был замечен в ночном клубе. В матче Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2) форвард не сыграл из-за болезни.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» всерьёз обеспокоен поведением Рэшфорда: считается, что именно образ жизни англичанина является причиной его неудач на поле в текущем сезоне, информирует TalkSPORT. Близкие к игроку источники также отмечают, что тот находится в «режиме полного самоуничтожения», и это во многом связано с негативным влиянием, исходящим от окружения.

На счету Маркуса Рэшфорда четыре гола и шесть ассистов в 26 матчах нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд

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