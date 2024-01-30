Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вновь угодил в неприятную ситуацию.

Напомним, что 26-летний футболист на днях был замечен в ночном клубе. В матче Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2) форвард не сыграл из-за болезни.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» всерьёз обеспокоен поведением Рэшфорда: считается, что именно образ жизни англичанина является причиной его неудач на поле в текущем сезоне, информирует TalkSPORT. Близкие к игроку источники также отмечают, что тот находится в «режиме полного самоуничтожения», и это во многом связано с негативным влиянием, исходящим от окружения.

На счету Маркуса Рэшфорда четыре гола и шесть ассистов в 26 матчах нынешней кампании.