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​Стало известно, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не нравится в тен Хаге слухи

23 Января 2024 • 18:29 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не в полной мере довольны подходом главного тренера команды Эрика тен Хага. Как сообщает The Athletic, игрокам не нравится, что тактические занятия нидерландского специалиста являются долгими. Тен Хаг из-за своей дотошности старается убедиться в том, что все игроки правильно всё поняли. Доходит до того, что занятия по тактике иногда длятся около часа.

По данным источника, неоднократное повторение установок от тен Хага надоедает некоторым футболистам. Особенно если речь идёт об установках, которые кажутся футболистам простыми и очевидными.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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LMI
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