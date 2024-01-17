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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса слухи

17 Января 2024 • 04:03 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.45 2 2.45
18.01 23:30

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остаётся одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, «красные дьяволы» могут предпринять попытку провернуть трансфер звёздного бразильца следующим летом в случае прихода в «Реал» Килиана Мбаппе. Согласно сведениям Metro, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 23-летнего игрока 130 млн фунтов стерлингов (чуть больше 150 млн евро).

Винисиус Жуниор отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 16 матчах за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне. В конце октября форвард подписал с «Реалом» новый контракт, рассчитанный до середины 2027 года.

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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