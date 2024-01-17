«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остаётся одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, «красные дьяволы» могут предпринять попытку провернуть трансфер звёздного бразильца следующим летом в случае прихода в «Реал» Килиана Мбаппе. Согласно сведениям Metro, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 23-летнего игрока 130 млн фунтов стерлингов (чуть больше 150 млн евро).

Винисиус Жуниор отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 16 матчах за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне. В конце октября форвард подписал с «Реалом» новый контракт, рассчитанный до середины 2027 года.