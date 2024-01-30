Фердинанд рассказал, что поможет Хёйлунну чаще забивать

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал условие, при котором нападающий Расмус Хёйлунн будет больше забивать. Напомним, к сегодняшнему дню на счету 20-летнего датчанина два гола и один ассист в Английской премьер-лиге.

«Я уже говорил это несколько раз: игрокам нужно часто доставлять мяч в штрафную площадь. Я могу сказать, что Хёйлунн делает очень хорошие забегания. Впрочем, доставка мяча в финальную треть поля зависит от других игроков», – цитирует Фердинанда Centre Devils.

Летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Хёйлунн 75 миллионов евро итальянской «Аталанте».