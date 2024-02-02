Фернандеш: «Майну – удивительный талант»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал интервью после матча против «Вулверхэмптона» (4:3).

«Красные дьяволы» едва не упустили победу, пропустив на 85-й и 95-й минутах, однако спасение «волков» сорвал 18-летний Кобби Майну, установивший на табло окончательный результат на 97-й.

«Это была тяжёлая игра. Мы знали, что «Вулверхэмптон» – непростой соперник. Нам следовало лучше контролировать игру, мы позволили соперникам создавать моменты. Тяжёлая работа и чудесное проявление таланта помогли нам победить в концовке.

Майну – удивительный талант. Я видел, как он играет за молодёжную команду, и знал его имя ещё пару лет назад, до его появления в основном составе», – сказал в интервью TNT Sports Фернандеш.