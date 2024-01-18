В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло не покинет клуб в январе.

Ивуариец лишь однажды появился на поле в текущем сезоне – значительную часть первой половины кампании он пропустил из-за травмы колена. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний игрок не собирается уходить в аренду в нынешнем месяце, в клубе также не намерены расставаться с футболистом против его желания.

Контракт Амада Диалло с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года, но предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Трансферная стоимость воспитанника «Аталанты», согласно оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.