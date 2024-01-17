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Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

17 Января 2024 • 21:46 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Бывший форвард сборной Англии Даррен Бент высказался о трудностях Расмуса Хёйлунна после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Гол, забитый в недавнем поединке против «Тоттенхэма» (2:2), стал для 20-летнего датчанина лишь вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. По мнению Бента, в низкой результативности Хёйлунна виноваты его партнёры по команде.

«Нет ничего более разочаровывающего и неприятного, чем не получать поддержки, будучи нападающим. Ему не помогают, и даже его гол был забит в результате рикошета. Он не знает, чего ожидать от Рэшфорда и Гарначо, когда те получают мяч, поэтому ему трудно оказываться в нужном месте», – цитирует UtdDistrict Бента.

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Манчестер Юнайтед Даррен Бент Расмус Хёйлунн ещё теги

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