Гвардиола – об уходе Беррады в «Манчестер Юнайтед»: «Клуб должен найти способ его заменить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе из клуба Омара Беррады, занимавшего должность руководителя футбольных операций.

Функционер дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед», где станет исполнительным директором.

«Мы всегда учимся. «Манчестер Сити» многому научился у Омара, а Омар – у «Манчестер Сити». Теперь он передаст свои знания «Манчестер Юнайтед» – такова реальность. Но это нормально: когда вы покупаете игрока, вы также покупаете знания, которые он получил от прежних тренеров, бывших товарищей по команде.

«Манчестер Сити» должен двигаться вперёд, найти способ заменить Берраду. Нам нужно адаптироваться», – приводит UtdDistrict слова Гвардиолы.