«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»

Генеральный директор Омар Беррада сменит «Манчестер Сити» на «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» вот-вот официально провернут громкую сделку, докладывает журналист Дэвид Орнштейн. Функционер, занимавший должность в «Манчестер Сити», получит место в совете директоров «Манчестер Юнайтед». Беррада будет нести ответственность как в футбольных вопросах, так и в сфере бизнеса.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 32 набранными очками после 21 тура. 28 января коллектив Эрика тен Хага сыграет против «Ньюпорт Каунти» в рамках Кубка Англии.