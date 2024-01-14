«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри попробует силы в испанской Ла Лиге.

«Красные дьяволы» приняли предложение «Севильи» по аренде 20-летнего игрока с возможностью выкупа, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время сделка будет закрыта. Отмечается, что андалусийский клуб давно хотел переманить тунисца в свои ряды – переговоры велись ещё прошлым летом.

В активе Ханнибала Межбри один забитый мяч в 13 поединках за первую команду «Манчестер Юнайтед». Атакующий хавбек, как правило, получал практику в дубле манкунианцев, а в прошлом сезоне выступал за «Бирмингем» на правах аренды.