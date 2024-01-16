«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» обратился к каталонской «Барселоне» с целью разузнать, доступен ли для трансфера один футболист. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, манкунианцы обращались к «сине-гранатовым» за центральным защитником Рональдом Араухо.

Источник отмечает, что «Барселона» озвучила «Манчестер Юнайтед» довольно внушительный ценник за 24-летнего уругвайца. «Сине-гранатовые» отпустят защитника минимум за 80 миллионов евро компенсации.

Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии», которая летом намерена предпринять серьёзные усилия для трансфера уругвайского защитника.