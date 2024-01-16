Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро

16 Января 2024 • 12:20 Комментировать (1)
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

«Манчестер Юнайтед» обратился к каталонской «Барселоне» с целью разузнать, доступен ли для трансфера один футболист. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, манкунианцы обращались к «сине-гранатовым» за центральным защитником Рональдом Араухо.

Источник отмечает, что «Барселона» озвучила «Манчестер Юнайтед» довольно внушительный ценник за 24-летнего уругвайца. «Сине-гранатовые» отпустят защитника минимум за 80 миллионов евро компенсации.

Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии», которая летом намерена предпринять серьёзные усилия для трансфера уругвайского защитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рональд Араухо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Января
12:52
«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А
12:43
Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
15 Января
12:56
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
11:26
Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема
11:14
Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»
11:07
Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:43
В «Барселоне» приняли решение по Хави 1
02:27
Хави: «Барселона» не может никого подписать» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
euro foot
16 Января 2024 в 13:00
не меньше 100!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Рома» уволила Моуринью
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
13:38 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Постекоглу заставил футболистов поверить в себя»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Было здорово снова оказаться на поле»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Романо ответил, будет ли «Челси» платить 100 миллионов евро за нападающего «Спортинга»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить вратаря «Реала»
12:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Ливерпуля» Фирмино может вернуться в АПЛ
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:57 · Англия. Премьер-лига
Сон выбрал лучшего между Месси, Холанном и Мбаппе
11:53 · Англия. Премьер-лига
Фалькао проголосовал за лучшего игрока года, в топ-3 – два его бывших одноклубника
11:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:37 · Англия. Премьер-лига
Месси, Мбаппе или Холанн: Эдегор назвал лучшего игрока года
11:22 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн выбрал лучшего футболиста года, не назвав Месси
11:18 · Англия. Премьер-лига
Доннарумма выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
11:11 · Англия. Премьер-лига
Алаба проголосовал за лучшего игрока года, Месси нет даже в тройке 2
11:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем