В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема

«Манчестер Юнайтед» принял решение по поводу того, стоит ли приглашать нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на краткосрочной основе. Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят арендовать 36-летнего француза до конца сезона.

Как сообщает издание Talksport, «Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться от аренды Бензема, который последние полгода провёл за пределами Европы. Карима ранее также связывали с лондонским «Челси».

В 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии Бензема отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В своём клубе Карим зарабатывает 100 миллионов евро в год.