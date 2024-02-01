Рой Кин – о Рэшфорде: «У тебя проблемы, если футбол не на первом месте»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о ситуации с Маркусом Рэшфордом.

По словам знаменитого ирландского экс-хавбека, форварду «красных дьяволов» следует уделять больше внимания своей игре.

«На первом месте должен быть футбол. Автомобили, часы – это всё здорово, но нельзя забывать, что главное – твоя игра. Удачи во всём остальном, но если что-либо становится важнее футбола, то у тебя проблемы», – сказал в интервью Stick To Football Кин.

Напомним, что недавно Маркус Рэшфорд был замечен в ночном клубе, после чего явился на тренировку больным. Игрок признал свою вину и принёс извинения клубу.