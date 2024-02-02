Фернандеш сравнялся с Роналду по ассистам в АПЛ – впереди только один португалец

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился очередной результативной передачей в Премьер-лиге.

Капитан «красных дьяволов» ассистировал Скотту Мактоминаю, когда тот забивал третий гол в ворота «Вулверхэмптона» на 75-й минуте встречи. По данным Squawka, теперь в активе Фернандеша 37 голевых пасов в рамках Премьер-лиги – столько же, сколько у звёздного экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду. Среди всех португальцев только Нани ассистировал в чемпионате Англии ещё чаще – 43 раза.

Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». На его счету в общей сложности 145 матчей в АПЛ.