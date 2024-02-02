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Фернандеш сравнялся с Роналду по ассистам в АПЛ – впереди только один португалец

02 Февраля 2024 • 01:14 Комментировать
Вулверхэмптон
3:4
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился очередной результативной передачей в Премьер-лиге.

Капитан «красных дьяволов» ассистировал Скотту Мактоминаю, когда тот забивал третий гол в ворота «Вулверхэмптона» на 75-й минуте встречи. По данным Squawka, теперь в активе Фернандеша 37 голевых пасов в рамках Премьер-лиги – столько же, сколько у звёздного экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду. Среди всех португальцев только Нани ассистировал в чемпионате Англии ещё чаще – 43 раза.

Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». На его счету в общей сложности 145 матчей в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Луиш Нани Бруну Фернандеш ещё теги

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