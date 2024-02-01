Рэшфорд вернулся: «Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру против «волков»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Вулверхэмптона» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав команды на игру против «волков» таких игроков:

Онана, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Отметим возвращение в основу Маркуса Рэшфорда. Прошлую игру футболист пропустил из-за болезни после похода в ночной клуб. Ранее Эрик тен Хаг говорил, что та история осталась в прошлом.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.