«Манчестер Юнайтед» не исключает трансферы до конца января

«Манчестер Юнайтед» всё ещё может пригласить новых футболистов до конца январского трансферного окна. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, манкунианцы воспользуются возможностью, если на рынке появится доступный игрок, который нравится главному тренеру Эрику тен Хагу.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее связывали с трансфером нападающего и центрального защитника. Одним из кандидатов на позицию форварда был Карим Бензема, который готов покинуть «Аль-Иттихад» до конца сезона на правах аренды.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.