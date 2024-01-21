Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака интересен другим клубам Английской премьер-лиги.

В начале января «красные дьяволы» активировали пункт автоматического продления контракта 26-летнего игрока до 2025 года. Несмотря на это, манкунианцы готовы продать англичанина, если по нему поступят привлекательные предложения. По информации Manchester Evening News, интерес к Уан-Биссаке проявляют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» – оба клуба рассчитывают приобрести латераля в летнее трансферное окно.

Аарон Уан-Биссака стал автором двух голевых передач в 17 матчах в нынешнем сезоне. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.