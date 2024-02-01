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Тен Хаг: «Это «Манчестер Юнайтед», я не должен учить игроков»

01 Февраля 2024 • 03:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 19 ч. 4 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями на тему поведения игроков.

«Красные дьяволы» нередко страдают от нефутбольных проблем с дисциплиной. Последний подобный инцидент случился совсем недавно: Маркус Рэшфорд посетил ночной клуб, а затем пришёл на тренировку с болезнью.

«Мы в «Манчестер Юнайтед», я не должен учить игроков. В таком клубе вам нужно уметь управлять собой. Футболист должен понимать, что хорошо, а что – нет. Если ты хочешь играть в футбол на топ-уровне, тебе необходимо придерживаться определённого образа жизни. Всегда», – приводит журналист Фабрицио Романо заявление тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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