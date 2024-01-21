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Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»

21 Января 2024 • 12:04 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой уровень игры в ушедшем году. Напомним, на днях 39-летний португалец получил сразу 3 престижные индивидуальные награды.

«Если вернуться во времени и вспомнить мой уход из «Манчестер Юнайтед», а также произошедшее в национальной сборной на чемпионате мира, можно увидеть, что люди считали меня потерянным. Правда в том, что я оставался сфокусированным и провёл хороший период в «Аль-Насре», именно поэтому я забил 54 гола за год», – сказал Роналду в беседе с Record Portugal.

Напомним, зарплата Криштиану в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов евро в год.

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