Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой уровень игры в ушедшем году. Напомним, на днях 39-летний португалец получил сразу 3 престижные индивидуальные награды.

«Если вернуться во времени и вспомнить мой уход из «Манчестер Юнайтед», а также произошедшее в национальной сборной на чемпионате мира, можно увидеть, что люди считали меня потерянным. Правда в том, что я оставался сфокусированным и провёл хороший период в «Аль-Насре», именно поэтому я забил 54 гола за год», – сказал Роналду в беседе с Record Portugal.

Напомним, зарплата Криштиану в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов евро в год.