Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана

24 Января 2024 • 12:46 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет команду через полгода. Как сообщает Football Insider, в руководстве приняли решение не продлевать истекающий контракт 30-летнего француза.

Таким образом, Варан летом с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В этом сезоне француз потерял доверие главного тренера Эрика тен Хага и редко появляется на поле в стартовом составе.

Ранее Варан связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию» и возвращением в мадридский «Реал». Рафаэль сейчас проводит третий сезон за «Манчестер Юнайтед». Француз успел выиграть с командой Кубок лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
12:46
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
23 Января
20:45
«Аль-Наср» готов подписать сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед»
18:29
​Стало известно, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не нравится в тен Хаге 1
11:56
«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения
22 Января
16:57
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:49
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
16:01
Трансфер нападающего «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» могут отложить до лета
15:51
«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 117 миллионов евро от продажи двух игроков в Саудовскую Аравию 1
15:40
Каземиро – самый желанный игрок для клубов из Саудовской Аравии
12:54
Бербатов объяснил, почему Санчо не заиграл в «Манчестер Юнайтед»
21 Января
12:04
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
01:05
Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку
00:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» 1
20 Января
23:39
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
15:54
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
12:36
«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу
02:15
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
18 Января
23:26
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
12:52 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Важно, чтобы Палмер помог нам и в пятницу, нас ждёт очередной важнейший матч»
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
12:24 · Англия. Кубок Англии
Холанн намекнул на своё возвращение перед матчем с «Тоттенхэмом»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит новое предложение по Триппьеру, два предыдущих «Ньюкасл» отклонил
12:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Давила сделал выбор между Месси и Холанном
12:11 · Россия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ - это переход игрока «Спартака» в «Манчестер Юнайтед»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего
12:05 · Англия. Премьер-лига
Горецка хочет в АПЛ слухи
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить вингера «ПСЖ»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Филлипс подпишет контракт с «Вест Хэмом» слухи
11:35 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» Холанн получил послание от Хабиба Нурмагомедова
11:21 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о поражении от «Челси»: «Соперник на уровень выше нас»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с «Мидлсбро»
Все новости
Рекомендуем