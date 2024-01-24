«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет команду через полгода. Как сообщает Football Insider, в руководстве приняли решение не продлевать истекающий контракт 30-летнего француза.

Таким образом, Варан летом с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В этом сезоне француз потерял доверие главного тренера Эрика тен Хага и редко появляется на поле в стартовом составе.

Ранее Варан связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию» и возвращением в мадридский «Реал». Рафаэль сейчас проводит третий сезон за «Манчестер Юнайтед». Француз успел выиграть с командой Кубок лиги.