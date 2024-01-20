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«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника

20 Января 2024 • 02:15 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

17-летний футболист «Юргордена» Лукас Бергвалл заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

Основным претендентом на шведа считалась «Барселона», и сам хавбек, по слухам, очень хотел бы пополнить ряды каталонского гранда. Тем не менее, как информирует Goal, побороться с «сине-гранатовыми» за Бергвалла намерен «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» в ближайшее время обсудят потенциальную сделку с окружением восходящей звезды.

Интерес к Лукасу Бергваллу также приписывается франкфуртскому «Айнтрахту» и туринскому «Ювентусу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Юргорден Барселона Манчестер Юнайтед трансферы футбола - зима 2024 Лукас Бергвалл ещё теги

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