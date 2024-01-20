«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника

17-летний футболист «Юргордена» Лукас Бергвалл заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

Основным претендентом на шведа считалась «Барселона», и сам хавбек, по слухам, очень хотел бы пополнить ряды каталонского гранда. Тем не менее, как информирует Goal, побороться с «сине-гранатовыми» за Бергвалла намерен «Манчестер Юнайтед». Представители «красных дьяволов» в ближайшее время обсудят потенциальную сделку с окружением восходящей звезды.

Интерес к Лукасу Бергваллу также приписывается франкфуртскому «Айнтрахту» и туринскому «Ювентусу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.