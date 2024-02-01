Тен Хаг прокомментировал попадание Онана в стартовый состав

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вернулся в состав команды.

Камерунец недавно прилетел с Кубка Африки, и уже сегодня выйдет в основе «красных дьяволов» в матче Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Байиндыр хорошо поработал в воскресенье – он показал, что на него можно положиться. Мы довольны конкуренцией на позиции вратаря. Сейчас вернулся Онана, который готов играть. Он участвовал в матче против «Тоттенхэма» и провёл одну игру на Кубке Африки, поэтому не выпал из ритма», – заявил нидерландский наставник перед началом поединка.

Следить за ходом встречи «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.