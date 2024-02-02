Майну – о победном голе: «Я всё ещё думаю, что это сон»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну прокомментировал свой дебютный гол в Премьер-лиге.

18-летний футболист принёс команде Эрика тен Хага победу в выездном матче против «Вулверхэмптона» (4:3). «Волки» едва не совершили героический камбэк, отыграв два мяча на 85-й и 95-й минутах, но эффектный гол Майну на 97-й принёс гостям три очка. Для хавбека этот мяч стал первым в карьере в рамках АПЛ.

«Это мечта, ставшая явью. Мы должны были победить в этом матче. Я всё ещё не осознал случившееся. Честно говоря, я всё ещё думаю, что это сон.

Играть в Премьер-лиге за клуб моего детства – это потрясающе. Теперь нужно делать всё, чтобы выигрывать больше матчей», – приводит BBC слова Майну.