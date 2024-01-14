Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри может стать игроком «Севильи» на постоянной основе.

Как известно, клубы уже согласовали условия аренды тунисца. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, предстоящим летом «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед» за 20 млн евро. Отмечается также, что у «красных дьяволов» не будет первоочерёдного права обратной покупки хавбека за фиксированную сумму.

Ханнибал Межбри провёл десять матчей за команду Эрика тен Хага в текущем сезоне, отметившись одним голом. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 20-летнего футболиста составляет 12 млн евро.