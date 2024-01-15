«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри

«Манчестер Юнайтед» в последний момент изменил условия сделки с «Севильей» по аренде полузащитника Ханнибала Межбри. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новые владельцы манкунианцев настояли на включении права первоочередного выкупа игрока в будущем. «Севилья» согласилась на это, ведь в противном случае трансфер был бы заблокирован.

20-летний футболист сборной Туниса отправится в аренду в «Севилью» до конца сезона, но у испанского клуба будет право выкупа полузащитника за 20 миллионов евро. Для этого Ханнибалу нужно хорошо себя проявить в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Межбри отметился одним голом в пяти матчах Английской премьер-лиги.