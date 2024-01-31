​Тен Хаг: «Каждую игру мы должны рассматривать как финал»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед игрой Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Каждую игру мы должны рассматривать как финал. И из каждой игры нужно извлекать максимум пользы. У нашей команды большой опыт, они это знают. Мы должны сделать следующий шаг – и как команда, и индивидуально. Мы знаем, что отстаём от четвёрки лучших.

Мы станем сильнее. Когда нам не хватало игроков на важных позициях, это делало команду слабее», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Гостевой матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» «Манчестер Юнайтед» проведёт 1 февраля.