Фердинанд: «Возможно, «Манчестер Юнайтед» стоит расстаться с Рэшфордом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сомневается в перспективах Маркуса Рэшфорда в клубе.

Недавно 26-летний нападающий вновь отметился не с лучшей стороны, появившись в ночном клубе и пропустив тренировку на следующий день из-за болезни. Клуб принял извинения игрока, и уже сегодня Эрик тен Хаг включил того в стартовый состав на матч АПЛ против «Вулверхэмптона».

«Я не вижу связи Рэшфорда с болельщиками. Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ. Возможно, если это не изменится, клубу придётся расстаться с Маркусом. Счастливый Рэшфорд – очень опасный игрок, но сейчас я этого не наблюдаю», – цитирует United Zone Фердинанда.