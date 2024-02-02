«МЮ» одержал победу в драматично-результативном матче с «Вулверхэмптоном»

В 22-м туре чемпионата Англии сошлись середняки, «Вулверхэмптон» и «МЮ». Уже на пятой минуте Расмус Хёйлунн в штрафной под опекой откатил мяч под удар Маркусу Рэшфорду, который вложил его в правый угол ворот. В середине первого тайма гости долго катали мяч, Люк Шоу прострелил, и Хёйлунн в падении протолкнул мяч в сетку - 0:2. Манкунианцы были очень хороши в первом тайме и даже забили снова, Хёйлунн реализовал выход один на один, но там был офсайд. Еще раз мяч в сетке ворот, это Каземиро головой замкнул навес Бруну Фернандеша со штрафного, но и здесь вне игры.

Во втором тайме Макс Килман бил головой по воротам, голкипер не мог выручить, но на ленточке спас Лисандро Мартинес. Пенальти в ворота «МЮ», Пабло Сарабия решил бить по центру и был прав - 1:2. Тут же угловой с навесом на голову свежего Скотта Мактоминая, который от газона направил мяч в правый угол. Корнер у «волков», Крэйг Доусон пытался пробить, в итоге с отскока Килман протолкнул мяч в сетку - 2:3. На 90-й минуте контратака с завершающим ударом Педру Нету - 3:3. Атака в ответ, и Коби Майну вырвал победу для гостей ударом с линии штрафной в дальний угол.

«МЮ» одержал важную победу и идет на чистом седьмом месте, противник - 11-й.