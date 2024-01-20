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Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса»

20 Января 2024 • 15:54 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы заполучить в свою команду очередного футболиста из амстердамского «Аякса». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландскому специалисту интересен нападающий Брайан Броббей.

21-летний форвард в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов отметился 9 голами и 4 результативными передачами в 16 матчах. Впрочем, руководство «Аякса» не хочет продавать футболиста в этом месяце. «Манчестер Юнайтед» попробует переубедить амстердамский клуб, предложив выгодные условия сделки.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает Бробби в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Брайан Броббей трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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