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Марсьяль выбыл из строя на 10 недель

24 Января 2024 • 15:43 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перенёс операцию, из-за которой пропустит около 10 недель. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, француз получил травму паха, из-за которой футболисту пришлось сделать операцию.

28-летний Марсьяль в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился всего одним голом в 13 матчах. Француз не являлся основным игроком «Манчестер Юнайтед». В конце сезона у Антони истекает контракт, поэтому футболист с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента.

Напомним, Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль

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