Марсьяль выбыл из строя на 10 недель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перенёс операцию, из-за которой пропустит около 10 недель. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, француз получил травму паха, из-за которой футболисту пришлось сделать операцию.

28-летний Марсьяль в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился всего одним голом в 13 матчах. Француз не являлся основным игроком «Манчестер Юнайтед». В конце сезона у Антони истекает контракт, поэтому футболист с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента.

Напомним, Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2015 года.