Бербатов объяснил, почему Санчо не заиграл в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал первые матчи Джейдона Санчо после возвращения в дортмундскую «Боруссию».

«После возвращения в дортмундскую «Боруссию» Санчо отдал два ассиста в двух матчах. Это отличный способ вернуться в старый клуб. Футбол иногда работает именно так: ты можешь быть действительно хорош в одном чемпионате, но в другой стране это может не работать. Возвращение в Дортмунд – это хороший шаг для Санчо. Он вернулся в знакомое окружение, где у него есть старые друзья», – цитирует Бербатова Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не прописал в аренде Санчо опцию выкупа. Руководство определится с будущим футболиста по окончании сезона.