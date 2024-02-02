Чупо-Мотинг не был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг остаётся в «Баварии» до конца сезона, как и предполагалось.

Камерунец практически лишился шансов пробиться в стартовый состав мюнхенского гранда после прихода в клуб Гарри Кейна. В прессе сообщалось о возможном уходе 34-летнего игрока в январе, однако тот, как известно, не планировал никуда переходить.

По обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» также не был близок к подписанию форварда, несмотря на слухи. Судя по всему, футболист покинет «Баварию» летом в качестве свободного агента.

Эрик Чупо-Мотинг записал на свой счёт три забитых мяча в 22 матчах нынешней кампании.