«Гранада» арендовала Пельистри у «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри попробует силы в «Гранаде».

Клуб испанской Ла Лиги объявил об аренде 22-летнего футболиста на своём официальном сайте. Сделка рассчитана до конца текущего сезона.

Пельистри провёл 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешней кампании, отметившись одной результативной передачей. В общей сложности в активе уругвайца два голевых паса в 24 поединках за первую команду «красных дьяволов» с момента перехода из «Пеньяроля» в 2020 году. Контракт игрока с английским грандом рассчитан до 2025 года.

«Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 11-ю набранными очками после 22-х туров.