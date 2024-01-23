Правый защитник Аарон Уан-Биссака и полузащитник Каземиро могут перебраться в «Аль-Наср».

Об интересе саудовского клуба к англичанину уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Криса Уилера, в «Аль-Насре» намерены переманить не только Уан-Биссаку, но и его одноклубника Каземиро. Если верить слухам, «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложения по обоим игрокам.

Действующий контракт 31-летнего бразильского хавбека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года, но предусматривает опцию автоматического продления на один сезон. Соглашение Уан-Биссаки истекает в середине 2025 года.