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«Аль-Наср» готов подписать сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед» слухи

23 Января 2024 • 20:45 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Правый защитник Аарон Уан-Биссака и полузащитник Каземиро могут перебраться в «Аль-Наср».

Об интересе саудовского клуба к англичанину уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Криса Уилера, в «Аль-Насре» намерены переманить не только Уан-Биссаку, но и его одноклубника Каземиро. Если верить слухам, «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложения по обоим игрокам.

Действующий контракт 31-летнего бразильского хавбека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года, но предусматривает опцию автоматического продления на один сезон. Соглашение Уан-Биссаки истекает в середине 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Аарон Уан-Биссака Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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