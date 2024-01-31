Тен Хаг – о проблеме с Рэшфордом: «Вопрос уже закрыт, он взял на себя ответственность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о том, что инцидент с нападающим Маркусом Рэшфордом уже исчерпан. Напомним, ранее англичанин был замечен в ночном клубе, а на следующее утро пришёл на тренировку больным. Недавно стало известно, что Рэшфорд извинился за своё поведение перед командой.

«Макрус взял на себя ответственность, всё остальное уже неважно. Вопрос полностью закрыт. Рэшфорд проявил неуважение? Клуб объяснил свою позицию в официальном заявлении. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы выигрывать матчи», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Рэшфорд в этом сезоне забил 4 гола и отдал 2 ассиста в АПЛ.