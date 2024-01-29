«Манчестер Юнайтед» может оштрафовать Рэшфорда на двухнедельную зарплату

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время может столкнуться с санкциями со стороны своего клуба. Как сообщает The Sun, манкунианцы могут оштрафовать англичанина на 750 тысяч евро, что составляет примерно двухнедельную зарплату футболиста.

Причиной штрафа является тот факт, что 26-летний Рэшфорд явился на тренировку больным. Более того, несколько часов до этого англичанин был замечен в ночном клубе. Маркус пропустил матч Кубка Англии против «Нью-Порта», который закончился победой «Манчестер Юнайтед» 4:2.

В этом розыгрыше АПЛ Рэшфорд отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 20 матчах.