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Хёйлунн превзошёл достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

01 Февраля 2024 • 23:58 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.60 2 2.65
1-й тайм

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн набрал впечатляющую форму в последних матчах.

Уже на 5-й минуте встречи с «Вулверхэмптоном» датчанин ассистировал Маркусу Рэшфорду, а чуть позднее – на 22-й минуте – отличился самостоятельно. В предыдущем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» форвард также записал себе в актив гол и ассист.

Как сообщает Opta, Хёйлунн стал самым молодым игроком (20 лет и 362 дня) «красных дьяволов», которому удалось отметиться голом и ассистом в двух поединках АПЛ кряду. Прежним рекордсменом был Криштиану Роналду – португалец сделал это в 2007 году в возрасте 21 года.

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