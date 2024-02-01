Хёйлунн превзошёл достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн набрал впечатляющую форму в последних матчах.

Уже на 5-й минуте встречи с «Вулверхэмптоном» датчанин ассистировал Маркусу Рэшфорду, а чуть позднее – на 22-й минуте – отличился самостоятельно. В предыдущем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» форвард также записал себе в актив гол и ассист.

Как сообщает Opta, Хёйлунн стал самым молодым игроком (20 лет и 362 дня) «красных дьяволов», которому удалось отметиться голом и ассистом в двух поединках АПЛ кряду. Прежним рекордсменом был Криштиану Роналду – португалец сделал это в 2007 году в возрасте 21 года.