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Защитник «Ювентуса» стал целью «Манчестер Юнайтед»

25 Января 2024 • 22:41 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
1 1.30 X 5.20 2 11.00
27.01 20:00

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» фигурировали в числе претендентов на бразильца ещё летом прошлого года, однако игрок остался в Турине, а в конце декабря продлил контракт со своим клубом. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» вновь нацелился на Бремера. Гранд АПЛ рассматривает 26-летнего центрбека в качестве одной из приоритетных целей на следующее трансферное окно, но пока неизвестно, будет ли «Ювентус» открыт к продаже.

Глейсон Бремер отметился двумя голами в 22 матчах нынешнего сезона за «бьянконери». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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