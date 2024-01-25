Защитник «Ювентуса» стал целью «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» фигурировали в числе претендентов на бразильца ещё летом прошлого года, однако игрок остался в Турине, а в конце декабря продлил контракт со своим клубом. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» вновь нацелился на Бремера. Гранд АПЛ рассматривает 26-летнего центрбека в качестве одной из приоритетных целей на следующее трансферное окно, но пока неизвестно, будет ли «Ювентус» открыт к продаже.

Глейсон Бремер отметился двумя голами в 22 матчах нынешнего сезона за «бьянконери». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 млн евро.