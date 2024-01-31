​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензии к Рэшфорду

Маркус Рэшфорд уже давно не относится к разряду «молодых и перспективных» – ему 26 лет – тем не менее, форвард «Манчестер Юнайтед» умудрился вляпаться в неприятную историю. На прошлой неделе он посетил ночной клуб и употребил там какое-то количество алкоголя. После этого Рэшфорд вдруг заболел (а кто не болел после ночных клубов?) и пропустил тренировку, а за ней и матч.

«Манчестер Юнайтед» уже решил эту ситуацию – Рэшфорд был наказан. В прессе писали, что футболист остался без двухнедельной заработной платы. При этом проблемы Рэшфорда не завершились. Как сообщает Sun Sport, теперь Маркусу предстоит реабилитироваться в раздевалке, поскольку партнёры «устали от его эгоистичного поведения».

В сезоне 2023/2024 Рэшфорд забил четыре гола и отдал шесть голевых передач в 26 матчах.

Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы