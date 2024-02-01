«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Хетафе»

Нападающий «Хетафе» Борха Майораль может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно TEAMtalk, скаутам «красных дьяволов» очень понравилась игра 26-летнего футболиста. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» стремится оформить сделку в последний день трансферного окна, которое закрывается 1 февраля. При этом источник отмечает, что если у английского гранда не получится подписать Майораля сейчас, то этот вопрос будет отложен на лето.

В текущем сезоне Майораль принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет один ассист.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 15 миллионов евро.