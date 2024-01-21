«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил назначение Омара Беррады на пост генерального директора.

О назначении функционера, работавшего в «Манчестер Сити», сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

«Клуб полон решимости поставить футбол и достижения на поле в основу всех процессов. Приход Омара – первый шаг на этом пути.

Нашей заявленной целью является восстановление «Манчестер Юнайтед» как клуба, который завоёвывает трофеи. Мы рады, что Омар присоединяется к нам для помощи в достижении этого», – сказано в заявлении клуба.

О том, когда Омар Беррада приступит к выполнению обязанностей, пока не сообщается.