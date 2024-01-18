Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»

Центральный защитник «Байера» Одилон Коссуну может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Известный журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что 23-летний футболист находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». При этом сообщается, что в настоящий момент Коссуну не является главной целью «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 защитник сыграл в 20 поединках с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча. Контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.