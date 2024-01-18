Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»

18 Января 2024 • 23:26 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Центральный защитник «Байера» Одилон Коссуну может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Известный журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что 23-летний футболист находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». При этом сообщается, что в настоящий момент Коссуну не является главной целью «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 защитник сыграл в 20 поединках с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча. Контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Одилон Коссуну Байер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

18 Января
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
18 Января
23:26 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью слухи
22:51 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»
20:36 · Англия. Премьер-лига
​Не Дрогба: Назван лучший африканец в истории АПЛ
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один гранд АПЛ интересуется де Лигтом
20:17 · Англия. Премьер-лига
​У Марсьяля нет проблем с тен Хагом – агент
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» летом 2022-го не купил Энцо Фернандеса за 12 млн евро – через полгода «Челси» заплатил 121 млн
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Ориги может оказаться в МЛС
18:05 · Англия. Премьер-лига
Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
17:06 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал будущего чемпиона АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера
16:08 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не заплатит 200 млн евро за Холанна
Все новости
Рекомендуем