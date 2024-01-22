«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 117 миллионов евро от продажи двух игроков в Саудовскую Аравию

«Манчестер Юнайтед» предложил клубам из Саудовской Аравии услуги двух своих футболистов. Речь идёт о вингерах Антони и Джедоне Санчо, который проводит вторую половину сезона на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает журналист Низар Кинселла, манкунианцы хотят выручить за каждого игрока по 58,5 миллионов евро. Суммарно клуб хочет выручить за Антони и Санчо 117 миллионов.

Напомним, за Санчо «Манчестер Юнайтед» в 2021 году заплатил 80 миллионов дортмундской «Боруссии». Годом позже клуб приобрёл у амстердамского «Аякса» Антони за 95 миллионов. Оба футболиста не смогли заиграть на «Олд Траффорд».