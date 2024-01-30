Каземиро: «В прошлом сезоне тен Хаг показал, что способен вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Эрика тен Хага.

— Я не являюсь тем, кто решает судьба тренера. Для этого в клубе есть специальные люди, но в прошлом сезоне тен Хаг показал всем, что способен вывести команду на новый уровень, — цитирует Каземиро CNN.

53-летний нидерландский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне «красные дьяволы» провели 21 матч в рамках чемпионата Англии, в которых набрали 32 очка. На данный момент команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

1 февраля «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Вулверхэмптоном». Начало матча запланировано на 23:15 по мск.